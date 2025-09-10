Alors que l’Espagne affronte ce week‐end le Danemark, à Marbella, dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe Davis 2025, David Ferrer, le capitaine de la Roja, a forcément été interrogé sur les absences de ses deux meilleurs joueurs : Carlos Alcaraz et Alejandro Davidovich Fokina.
« Ce sont évidemment des absences importantes, mais c’est quelque chose que nous devons accepter et, à partir de là, nous concentrer sur le présent et le week‐end. De toute façon, je pense que nous avons une très bonne équipe pour remporter cette rencontre », a déclaré en conférence de presse Ferrer qui compte sur Jaume Munar, actuel 37e mondial et auteur d’une très belle saison, pour guider l’Espagne vers le succès. « Il réalise une année fantastique ; il a fait un énorme bond en avant dans son tennis. Cela se reflète dans son classement, et c’est la première fois qu’il atteint les huitièmes de finale d’un Grand Chelem (à l’US Open, ndlr). Il est très confiant et suffisamment mature pour être prêt à tout, en simple comme en double. »
Publié le mercredi 10 septembre 2025 à 14:51