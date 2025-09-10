AccueilATPDavid Ferrer, capitaine de l'Espagne, sur l'absence de Carlos Alcaraz : "C'est...
David Ferrer, capi­taine de l’Espagne, sur l’ab­sence de Carlos Alcaraz : « C’est quelque chose que nous devons accepter »

Alors que l’Espagne affronte ce week‐end le Danemark, à Marbella, dans le cadre du deuxième tour des élimi­na­toires de la Coupe Davis 2025, David Ferrer, le capi­taine de la Roja, a forcé­ment été inter­rogé sur les absences de ses deux meilleurs joueurs : Carlos Alcaraz et Alejandro Davidovich Fokina.

« Ce sont évidem­ment des absences impor­tantes, mais c’est quelque chose que nous devons accepter et, à partir de là, nous concen­trer sur le présent et le week‐end. De toute façon, je pense que nous avons une très bonne équipe pour remporter cette rencontre », a déclaré en confé­rence de presse Ferrer qui compte sur Jaume Munar, actuel 37e mondial et auteur d’une très belle saison, pour guider l’Espagne vers le succès. « Il réalise une année fantas­tique ; il a fait un énorme bond en avant dans son tennis. Cela se reflète dans son clas­se­ment, et c’est la première fois qu’il atteint les huitièmes de finale d’un Grand Chelem (à l’US Open, ndlr). Il est très confiant et suffi­sam­ment mature pour être prêt à tout, en simple comme en double. »

