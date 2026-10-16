Si à 23 ans, Carlos Alcaraz possède déjà un immense palmarès, il n’a pas encore remporté de titre collectif avec l’Espagne.

Le capi­taine espa­gnol David Ferrer a d’ailleurs fait part de la moti­va­tion du septuple lauréat en Grand Chelem pour les prochaines phases finales qui se tien­dront à Bologne du 23 au 29 novembre, juste après le Masters (15 au 22 novembre).

« Carlos Alcaraz a très envie de disputer et de remporter cette Coupe Davis », a déclaré l’ancien numéro 3 mondial au micro de la COPE.

➡️ ¿Cómo afronta @carlosalcaraz la @DavisCup ?🇪🇸 @DavidFerrer87, en directo, en @partidazocope🏆 « A Carlos le hace mucha ilusión jugar y ganar esta Davis »💪 « Tenemos muy buenos juga­dores y tenemos opciones »📻 #PartidazoCOPE https://t.co/1ApO02ow9U — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 15, 2026

Les autres nations sont prévenues !