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David Ferrer : « Carlos Alcaraz a très envie de disputer et de remporter cette compétition »

Par
Baptiste Mulatier
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Si à 23 ans, Carlos Alcaraz possède déjà un immense palmarès, il n’a pas encore remporté de titre collectif avec l’Espagne.

Le capi­taine espa­gnol David Ferrer a d’ailleurs fait part de la moti­va­tion du septuple lauréat en Grand Chelem pour les prochaines phases finales qui se tien­dront à Bologne du 23 au 29 novembre, juste après le Masters (15 au 22 novembre).

« Carlos Alcaraz a très envie de disputer et de remporter cette Coupe Davis », a déclaré l’ancien numéro 3 mondial au micro de la COPE.

Les autres nations sont prévenues !

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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