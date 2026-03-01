Ancien numéro 3 mondial et capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères italiens du Corriere dello Sport.

Après s’est exprimé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Espagnol est revenu sur la sépa­ra­tion surprise entre ses deux compa­triotes lors de l’in­ter­saison : l’ac­tuel numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero.

« Les adieux avec Ferrero n’ont pas été faciles. Carlos s’est montré plus mature qu’on ne le pensait, ce n’est pas un hasard s’il progresse d’année en année. Sa victoire à l’Open d’Australie est en partie due à sa prépa­ra­tion hiver­nale avec Juan Carlos, mais il a été fantas­tique », a rappelé David Ferrer.