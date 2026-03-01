Accueil ATP

David Ferrer : « Carlos Alcaraz s’est montré plus mature qu’on ne le pensait, même si sa victoire à l’Open d’Australie est en partie due à sa prépa­ra­tion hiver­nale avec Juan Carlos Ferrero »

Par
Baptiste Mulatier
-
19

Ancien numéro 3 mondial et capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a récem­ment accordé une inter­view à nos confrères italiens du Corriere dello Sport.

Après s’est exprimé sur la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Espagnol est revenu sur la sépa­ra­tion surprise entre ses deux compa­triotes lors de l’in­ter­saison : l’ac­tuel numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero. 

« Les adieux avec Ferrero n’ont pas été faciles. Carlos s’est montré plus mature qu’on ne le pensait, ce n’est pas un hasard s’il progresse d’année en année. Sa victoire à l’Open d’Australie est en partie due à sa prépa­ra­tion hiver­nale avec Juan Carlos, mais il a été fantas­tique », a rappelé David Ferrer. 

Publié le dimanche 1 mars 2026 à 13:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.