Ancien numéro 3 mondial et capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a récemment accordé une interview à nos confrères italiens du Corriere dello Sport.
Après s’est exprimé sur la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Espagnol est revenu sur la séparation surprise entre ses deux compatriotes lors de l’intersaison : l’actuel numéro 1 mondial et Juan Carlos Ferrero.
« Les adieux avec Ferrero n’ont pas été faciles. Carlos s’est montré plus mature qu’on ne le pensait, ce n’est pas un hasard s’il progresse d’année en année. Sa victoire à l’Open d’Australie est en partie due à sa préparation hivernale avec Juan Carlos, mais il a été fantastique », a rappelé David Ferrer.
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 13:28