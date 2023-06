Désormais capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a été inter­rogé ce jeudi sur l’édi­tion de Roland‐Garros qui vient de s’achever avec la victoire de Novak Djokovic.

Forcément déçu, en tant qu’Espagnol, de ne pas voir l’un de ses compa­triotes soulever la coupe des Mousquetaires, Ferrer s’est exprimé sur le cas du Serbe qui est toujours en course pour réaliser le fameux Grand Chelem calendaire.

« Il peut le faire. Ce ne sera pas facile, mais nous parlons de l’un des meilleurs joueurs de l’his­toire, il en est capable. S’il est très bien physi­que­ment, il vient de remporter le Grand Chelem le plus diffi­cile pour lui en raison de son type de jeu et il l’a fait avec beau­coup de maîtrise. Ce Roland Garros était un peu étrange avec l’ab­sence de Nadal et les crampes d’Alcaraz alors que le match contre Djokovic était très serré. Mais, sans aucun doute, Novak Djokovic méri­tait de gagner Roland Garros et de montrer qu’il est l’un des meilleurs. »