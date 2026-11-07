L’information est tombée au moment où Casper Ruud s’inclinait contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Rolex Paris Masters (6−4, 6–4).
Entraîné par son père, Christian Ruud, le Norvégien va selon les informations d’Eurosport Espagne intégrer David Ferrer dans son équipe.
Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, l’ancien numéro 3 mondial va quitter son poste après le Final 8 fin novembre et donc reprendre du service sur le circuit, quelques années après avoir coaché Alexander Zverev.
Un duo extrêmement cohérent sur le papier tant les deux hommes se ressemblent dans la mentalité et dans le jeu.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.