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David Ferrer de retour sur le circuit pour entraîner un triple fina­liste en Grand Chelem !

Par
Baptiste Mulatier
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L’information est tombée au moment où Casper Ruud s’inclinait contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Rolex Paris Masters (6−4, 6–4).

Entraîné par son père, Christian Ruud, le Norvégien va selon les infor­ma­tions d’Eurosport Espagne inté­grer David Ferrer dans son équipe.

Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, l’ancien numéro 3 mondial va quitter son poste après le Final 8 fin novembre et donc reprendre du service sur le circuit, quelques années après avoir coaché Alexander Zverev.

Un duo extrê­me­ment cohé­rent sur le papier tant les deux hommes se ressemblent dans la menta­lité et dans le jeu.

Publié le samedi 7 novembre 2026 à 19:12

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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