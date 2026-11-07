L’information est tombée au moment où Casper Ruud s’inclinait contre Carlos Alcaraz en demi‐finales du Rolex Paris Masters (6−4, 6–4).

Entraîné par son père, Christian Ruud, le Norvégien va selon les infor­ma­tions d’Eurosport Espagne inté­grer David Ferrer dans son équipe.

Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, l’ancien numéro 3 mondial va quitter son poste après le Final 8 fin novembre et donc reprendre du service sur le circuit, quelques années après avoir coaché Alexander Zverev.

❗ David Ferrer será entre­nador de Casper Ruud en 2027



Tal y como ha podido confirmar @Eurosport_ES, el alican­tino se unirá al proyecto del tenista noruego, número 23 del ranking, tras acabar su etapa como capitán de España en la Copa Davis. pic.twitter.com/BaE7I2erzA — Eurosport.es (@Eurosport_ES) November 7, 2026

Un duo extrê­me­ment cohé­rent sur le papier tant les deux hommes se ressemblent dans la menta­lité et dans le jeu.