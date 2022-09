On n’a pas envie d’en vouloir à David Ferrer.

L’ancien 3e joueur mondial, devenu il y a peu direc­teur des phases finales de la « Coupe Davis by Gérard Pique », est dans son rôle et ses employeurs (Kosmos) le payent pour défendre le bifteck.

Sauf que les mots prononcés par ‘Ferru’ dans la dernière inter­view accordée à nos confrères de Puntodebreak sonnent creux. Car la véri­table ques­tion n’est pas de savoir si le format actuel est plus clair ou moins clair qu’a­vant, mais elle est bien de savoir si cette compé­ti­tion ances­trale a toujours une âme après la suppres­sion du format domicile/extérieur ?

« Je pense que ce format est là pour rester car tout est beau­coup plus clair de cette façon. Les fans, les joueurs et les spon­sors ont un calen­drier plus serré que dans l’autre sens. Le tennis, comme tout dans la vie, a tendance à évoluer, à l’époque nous avons parlé avec tous les capi­taines et orga­ni­sa­teurs à la recherche d’une amélio­ra­tion, afin que nous allions tous à un et d’ac­cord. Ce qui se passe, c’est qu’il est impos­sible que tout le monde soit d’ac­cord, fina­le­ment le plus impor­tant ce sont les joueurs, qui sont ceux qui jouent dans la compé­ti­tion. À cet égard, Kosmos essaie de beau­coup écouter les joueurs. »