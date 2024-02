Dans une inter­view accordée à Marca, David Ferrer a forcé­ment évoqué le cas Rafael Nadal. Selon lui, les choses sont assez faciles à décrypter.

« On a déjà vu lors de la première semaine de l’année à Brisbane qu’il était à un très haut niveau sans être en compé­ti­tion. S’il n’a pas de bles­sures, il sera compé­titif et s’il est compé­titif, il conti­nuera une année de plus » a expliqué David Ferrer, moins sur de lui concer­nant l’édi­tion 2024 de Roland‐Garros et les chances de Rafa.

« C’est diffi­cile à dire car je ne l’ai pas encore vu jouer. Si je le regarde jouer pendant trois semaines pour voir comment il se sent et quel est son niveau de tennis, j’aurai peut‐être une percep­tion diffé­rente ou je m’adap­terai davan­tage à la réalité »