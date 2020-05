Dans une interview accordé à AS, David Ferrer a passé en revue quelques moments de sa carrière et il a véritablement tourné la page comme l’on dit. Interrogé sur l’avenir du tennis derrière le Big 3, le « poux » a un avis très clair : « Concernant le Big 3, nous parlons de trois phénomènes. Il sera très difficile de trouver des joueurs qui peuvent atteindre ce niveau et donc les remplacer dans le coeur des fans. Par exemple, ce que Rafa a réalisé dans le monde est impossible à rééditer. Honnêtement, je ne pense pas qu’il faille espérer une relève. Il peut y avoir un nouveau « David Ferrer », mais pas un nouveau « Rafa Nadal ». Nous avons déjà traversé ces moments avec le retrait d’Alex Corretja, Juan Carlos Ferrero ou Carlos Moyá mais là on parle vraiment d’autre chose, d’un moment du tennis différent car Rafael Nadal est unique, et il le restera encore très longtemps. »

Plus tôt dans cet entretien, David Ferrer a expliqué qu’il y avait une chose dont il avait horreur pendant sa carrière. Autant dire qu’il était content de ne plus vivre ces moments dont on parle peu dans la carrière d’un champion : « J’avais vraiment horreur de tout ce temps perdu dans les aéroports surtout quand vous veniez de subir une défaite sévère. C’était vraiment désagréable voir insupportable sur la fin de ma carrière. »