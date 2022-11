Directeur de la Coupe Davis depuis quelques mois et présent cette semaine à Malaga pour assister aux quarts de finale, David Ferrer a pris le temps de répondre à quelques ques­tions pour le quoti­dien espa­gnol El Mundo.

Et lors­qu’on lui a demandé si Roger Federer (qu’il n’a jamais battu en 17 confron­ta­tions) était le joueur qui lui avait fait passer ses pires moments sur un court de tennis, « Ferru » a préféré insister sur un certain Novak Djokovic…

« Cela dépend des carac­té­ris­tiques de chaque joueur. Je n’ai jamais battu Federer, mais pour moi, c’était Djokovic qui me mettait le plus mal à l’aise, car je n’ar­ri­vais pas à lui faire mal avec mes coups. Et avec la façon dont je jouais, j’avais le senti­ment que lors­qu’il se sentait bien, je ne pouvais tout simple­ment pas le battre dans un match. »