Alors que Carlos Alcaraz a manqué la rencontre de Coupe Davis face au Chili avant de parti­ciper à la Laver, le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, a répondu aux critiques adressés au septuple lauréat en Grand Chelem.

« Carlos sortait d’une bles­sure grave et je devais commu­ni­quer la liste. Il ne savait pas s’il serait prêt, ni comment il allait réagir face à des matchs en cinq sets. On m’a dit dès le départ que ça allait être très diffi­cile. Je n’ai pas voulu leur mettre la pres­sion non plus. C’était un risque pour eux et je l’ai parfai­te­ment compris. Carlos a toujours été dispo­nible pour les Finales. L’année dernière, il n’était pas là parce qu’il s’est blessé à la dernière minute ; sinon, il aurait été avec nous. Ce n’est pas facile avec le calen­drier qu’ils ont. J’aime qu’ils soient honnêtes, qu’ils me disent les choses clai­re­ment. Que ce soit oui ou non, tu vois ? Et, sur ce point, Carlos l’a toujours été avec moi. »

Se ha leído mucho por aquí que Alcaraz rechazó ir a Chile. Eso no es verdad.



El propio David Ferrer lo explica.



🗣️ « Carlos venía de una lesión impor­tante y yo tenía que dar la lista. Él no sabía si iba a estar, cómo iba a reac­cionar a partidos de cinco sets. Me dijeron desde un… pic.twitter.com/Vsl32VvBKP — José Morón (@jmgmoron) September 29, 2026

A noter que l’Espagne a réussi à s’im­poser sans son atout numéro 1 pour se quali­fier aux phases finales, qui auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne.