Alors que Carlos Alcaraz a manqué la rencontre de Coupe Davis face au Chili avant de participer à la Laver, le capitaine espagnol, David Ferrer, a répondu aux critiques adressés au septuple lauréat en Grand Chelem.
« Carlos sortait d’une blessure grave et je devais communiquer la liste. Il ne savait pas s’il serait prêt, ni comment il allait réagir face à des matchs en cinq sets. On m’a dit dès le départ que ça allait être très difficile. Je n’ai pas voulu leur mettre la pression non plus. C’était un risque pour eux et je l’ai parfaitement compris. Carlos a toujours été disponible pour les Finales. L’année dernière, il n’était pas là parce qu’il s’est blessé à la dernière minute ; sinon, il aurait été avec nous. Ce n’est pas facile avec le calendrier qu’ils ont. J’aime qu’ils soient honnêtes, qu’ils me disent les choses clairement. Que ce soit oui ou non, tu vois ? Et, sur ce point, Carlos l’a toujours été avec moi. »
Se ha leído mucho por aquí que Alcaraz rechazó ir a Chile. Eso no es verdad.— José Morón (@jmgmoron) September 29, 2026
El propio David Ferrer lo explica.
🗣️ « Carlos venía de una lesión importante y yo tenía que dar la lista. Él no sabía si iba a estar, cómo iba a reaccionar a partidos de cinco sets. Me dijeron desde un… pic.twitter.com/Vsl32VvBKP
A noter que l’Espagne a réussi à s’imposer sans son atout numéro 1 pour se qualifier aux phases finales, qui auront lieu du 23 au 29 novembre à Bologne.
Publié le mercredi 30 septembre 2026 à 12:58