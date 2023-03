Désormais capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis mais aussi toujours direc­teur de de l’ATP 500 de Barcelone, David Ferrer tiendra une confé­rence de presse ce samedi pour présenter la 70e édition du tournoi catalan (qui aura lieu du 17 au 23 avril).

Mais en atten­dant de présenter un plateau excep­tionnel, l’an­cien numéro 3 mondial a donné son avis pour la COPE sur la saison sur terre battue à venir de Rafael Nadal, à l’écart du circuit depuis l’Open d’Australie.

« Rafa fait déjà des blocs de cinq jours, petit à petit. J’ai la foi et la confiance qu’il peut bien arriver à la tournée sur terre battue et, surtout, qu’il peut être à Barcelone. Le connais­sant, il voudra revenir. Pour lui, c’est une année impor­tante, une année où commencer à Monte‐Carlo sera une bonne chose car je pense que son objectif prin­cipal est de gagner Roland‐Garros et plus de tour­nois du Grand Chelem que n’im­porte quel autre joueur de tennis. Rafa comprend et sait que pour cela, il a aussi besoin de rythme et que plus tôt il l’aura, mieux ce sera », a estimé celui qui a battu Rafa 6 fois en 32 confrontations.