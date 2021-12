Au cours d’une conver­sa­tion passion­nante sur Sky Sports entre Tomas Berdych, David Ferrer et Mark Philippoussis, les trois retraités ont évoqué l’avenir du tennis masculin lorsque le Big 3 aura défi­ni­ti­ve­ment rangé les raquettes. Ferrer, qui connaît bien les trois « monstres » pour les avoir affronté à de nombreuses reprises, estime qu’il est injuste de les comparer à la géné­ra­tion montante.

« La nouvelle géné­ra­tion s’amé­liore chaque année. Nous ne pouvons pas comparer cette géné­ra­tion avec Rafa, Roger et Novak, car c’est impos­sible. Ce sont les trois meilleurs joueurs de l’his­toire. Pour moi, Zverev, Medvedev et Tsitsipas sont là. Carlos Alcarez a 18 ans, mais il progresse beau­coup et il est l’avenir. Son équipe est très bonne avec l’en­traî­neur Juan Carlos Ferrero, mais le plus impor­tant est qu’il est humble et qu’il écoute. »