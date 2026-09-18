David Ferrer, surnommé « le Poux », était l’un des rares joueurs capables de venir bousculer le Big Four à son apogée. L’Espagnol est notamment parvenu à atteindre la finale de Roland‐Garros en 2013, où il s’était incliné face à Rafael Nadal.
Désormais capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, l’ancien numéro 3 mondial a été interrogé par nos confrères de Clay Tennis après l’US Open. Il a notamment donné son avis sur le fameux débat autour des matchs au meilleur des cinq sets en Grand Chelem.
Et même s’il comprend que certaines alternatives puissent être étudiées pour s’adapter aux nouvelles habitudes du public, Ferrer reste profondément attaché à ce format qui fait, selon lui, toute la beauté et la particularité des tournois du Grand Chelem, un avis récemment partagé par Frances Tiafoe.
« Il est vrai que l’on pourrait peut‐être étudier des alternatives en Grand Chelem, avec par exemple un format de Final Four où les demi‐finales et la finale se joueraient au meilleur des cinq sets. Différentes combinaisons sont possibles. Il faudrait également étudier attentivement les audiences auprès des nouvelles générations pour savoir si elles sont toujours prêtes à suivre un match de quatre ou cinq heures. Au final, le tennis est un business. Mais malgré cela, et même si je comprends l’aspect commercial, j’adore les matchs en cinq sets, parce que le meilleur joueur a toujours davantage de possibilités. Il y a toujours cette possibilité de revenir, de réaliser une remontée impossible. Et un cinquième set apporte cette pression supplémentaire, ce côté épique que l’on ne retrouve tout simplement pas dans un match en trois sets. En trois sets, tout va beaucoup trop vite. J’adore les matchs en cinq sets en Grand Chelem » a déclaré David Ferrer.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 15:14