David Ferrer, surnommé « le Poux », était l’un des rares joueurs capables de venir bous­culer le Big Four à son apogée. L’Espagnol est notam­ment parvenu à atteindre la finale de Roland‐Garros en 2013, où il s’était incliné face à Rafael Nadal.

Désormais capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, l’ancien numéro 3 mondial a été inter­rogé par nos confrères de Clay Tennis après l’US Open. Il a notam­ment donné son avis sur le fameux débat autour des matchs au meilleur des cinq sets en Grand Chelem.

Et même s’il comprend que certaines alter­na­tives puissent être étudiées pour s’adapter aux nouvelles habi­tudes du public, Ferrer reste profon­dé­ment attaché à ce format qui fait, selon lui, toute la beauté et la parti­cu­la­rité des tour­nois du Grand Chelem, un avis récem­ment partagé par Frances Tiafoe.

« Il est vrai que l’on pour­rait peut‐être étudier des alter­na­tives en Grand Chelem, avec par exemple un format de Final Four où les demi‐finales et la finale se joue­raient au meilleur des cinq sets. Différentes combi­nai­sons sont possibles. Il faudrait égale­ment étudier atten­ti­ve­ment les audiences auprès des nouvelles géné­ra­tions pour savoir si elles sont toujours prêtes à suivre un match de quatre ou cinq heures. Au final, le tennis est un busi­ness. Mais malgré cela, et même si je comprends l’aspect commer­cial, j’adore les matchs en cinq sets, parce que le meilleur joueur a toujours davan­tage de possi­bi­lités. Il y a toujours cette possi­bi­lité de revenir, de réaliser une remontée impos­sible. Et un cinquième set apporte cette pres­sion supplé­men­taire, ce côté épique que l’on ne retrouve tout simple­ment pas dans un match en trois sets. En trois sets, tout va beau­coup trop vite. J’adore les matchs en cinq sets en Grand Chelem » a déclaré David Ferrer.