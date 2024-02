Dans un entre­tien accordé à Marca, David Ferrer a voulu en quelque sorte prendre la défense de Carlos Alcaraz, critiqué pour son début de saison. Selon lui, on est un peu trop exigeant d’au­tant que « Carlitos » est très jeune.

« Carlos est numéro 2 mondial, mais on ne peut pas demander à un joueur de 20 ans de toujours gagner. C’est un joueur spécial, du calibre de Rafa Nadal, Roger Federer ou Novak Djokovic. Mais il a encore beau­coup de temps devant lui et on ne peut pas lui demander de tout remporter. Je ne me souviens pas que Rafa ou Djokovic ait tout gagné à cet âge » a déclaré le capi­taine de l’Equipe de coupe Davis d’Espagne.