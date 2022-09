Nouveau direc­teur de la Coupe Davis, David Ferrer, qui est présent à Valence aux côtés de l’équipe espa­gnole, opposée à la Serbie ce mercredi en phase de poule, a donné son point de vue sur l’as­cen­sion fulgu­rante de Carlos Alcaraz sélec­tionné dans le groupe de Sergi Bruguera, le capitaine.

« Il est clair que Carlos est une béné­dic­tion. Nous avons Rafael Nadal, qui est unique, mais la vérité est que nous avons du relief parce que c’est un joueur diffé­rent, spécial. Oui cela surprend comme il a fait face aux attentes et à la pres­sion avec ses 19 ans. Il a quelque chose de diffé­rent des autres comme cela s’est produit en son temps avec Rafa, Federer et Djokovic. C’est un joueur qui possède tous les coups dui tennis et qui domine le point. Il est humble et veut conti­nuer à apprendre chaque jour. »