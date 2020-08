David Ferrer arrêtait sa carrière en mai 2019 à Madrid après une défaite face à…Alexander Zverev. Maintenant, il est son entraîneur en chef aux côtés du père Alexander Zverev Sr. Le joueur allemand l’a convaincu pendant le confinement en l’appelant plusieurs fois.

David Ferrer assure dans une interview accordée à Punto de Break ne pas regretter. « J’ai découvert la manière de travailler de Sacha, qui m’a agréablement surpris. Il est très professionnel, tant pendant les exercices physiques que sur sur le cours. Les semaines que nous avons passées ensemble, il a travaillé à un niveau élevé, toujours très réceptif à tout ce que je lui disais. Ils m’ont laissé travailler sur tout ce que je voulais sans aucun obstacle », assure l’Espagnol.

L’objectif de David, apporter au numéro 7 mondial ce qui lui manque afin de remporter un Grand Chelem : « Je pense qu’il a beaucoup de marge de progression mentalement et aussi au tennis. Peut-être en jouant plus en avant, ou certains aspects techniques qu’il peut peaufiner. Nous parlons d’un joueur qui est déjà très bon, mais qui peut améliorer certains aspects tennistiques et mentaux pour obtenir des Grands Chelems et être à un niveau très élevé, explique Ferrer. Tu as toujours besoin d’évoluer et de d’améliorer dans ton jeu, c’est ce qui me motive le plus, même en sachant tout ce qu’il a déjà gagné, on sait que ça peut encore être mieux. Je le crois à 100 %. »

David Ferrer ne sera pas à ses côtés pendant l’US Open mais il l’accompagnera à Rome, Roland Garros, Paris-Bercy et aux finales ATP.