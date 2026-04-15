Alors que Jannik Sinner a détrôné Carlos Alcaraz en le battant en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, et qu’il s’était même procuré trois balles de titre à Roland‐Garros l’an dernier, l’ancien numéro 3 mondial David Ferrer estime que son compatriote reste le meilleur joueur sur terre battue.
“Alcaraz es el favorito para ganar todos los torneos de tierra batida”.— Tenis en Movistar Plus+ (@MovistarTenis) April 15, 2026
🎾 @DavidFerrer87, el comentarista de @movistarplus en la temporada de tierra batida, sobre los cambios en el juego de @carlosalcaraz.
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« Dans cette nouvelle ère, Alcaraz est la grande favori pour remporter tous les tournois sur terre battue. On aimerait qu’il gagne tout, mais c’est vraiment très difficile. Si quelqu’un est capable de faire comme Rafael Nadal, c’est Carlos. Je pense qu’il doit arriver à Roland‐Garros en pleine forme mentale pour défendre son titre sur cette surface. C’est clairement le favori. Je qu’il a un peu plus modifié son jeu. Ce qui est bien chez Carlos, c’est qu’il évolue chaque année. Quand quelqu’un est aussi bon, que tout fonctionne si bien et qu’il remporte pratiquement tous les matchs ou tous les tournois auxquels il participe, il faut malgré tout ajuster de petits détails. Après une rupture avec son ancien entraîneur, qui a dû être très dure pour lui, il s’en est sorti en allant en Australie et en remportant l’Open d’Australie, ce qui n’est pas du tout facile. Je ne suis pas du tout inquiet car la dynamique reste très bonne. Il est logique qu’il y ait des moments où l’on est mentalement un peu plus négatif. »
Publié le mercredi 15 avril 2026 à 17:18