Alors que Jannik Sinner a détrôné Carlos Alcaraz en le battant en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, et qu’il s’était même procuré trois balles de titre à Roland‐Garros l’an dernier, l’an­cien numéro 3 mondial David Ferrer estime que son compa­triote reste le meilleur joueur sur terre battue.

“Alcaraz es el favo­rito para ganar todos los torneos de tierra batida”.



🎾 @DavidFerrer87, el comen­ta­rista de @movistarplus en la tempo­rada de tierra batida, sobre los cambios en el juego de @carlosalcaraz.



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« Dans cette nouvelle ère, Alcaraz est la grande favori pour remporter tous les tour­nois sur terre battue. On aime­rait qu’il gagne tout, mais c’est vrai­ment très diffi­cile. Si quelqu’un est capable de faire comme Rafael Nadal, c’est Carlos. Je pense qu’il doit arriver à Roland‐Garros en pleine forme mentale pour défendre son titre sur cette surface. C’est clai­re­ment le favori. Je qu’il a un peu plus modifié son jeu. Ce qui est bien chez Carlos, c’est qu’il évolue chaque année. Quand quelqu’un est aussi bon, que tout fonc­tionne si bien et qu’il remporte prati­que­ment tous les matchs ou tous les tour­nois auxquels il parti­cipe, il faut malgré tout ajuster de petits détails. Après une rupture avec son ancien entraî­neur, qui a dû être très dure pour lui, il s’en est sorti en allant en Australie et en rempor­tant l’Open d’Australie, ce qui n’est pas du tout facile. Je ne suis pas du tout inquiet car la dyna­mique reste très bonne. Il est logique qu’il y ait des moments où l’on est menta­le­ment un peu plus négatif. »