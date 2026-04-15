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David Ferrer : « S’il y en a bien un qui est capable de faire comme Rafael Nadal et de gagner tous les tour­nois sur terre battue, c’est Carlos Alcaraz »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Jannik Sinner a détrôné Carlos Alcaraz en le battant en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, et qu’il s’était même procuré trois balles de titre à Roland‐Garros l’an dernier, l’an­cien numéro 3 mondial David Ferrer estime que son compa­triote reste le meilleur joueur sur terre battue. 

« Dans cette nouvelle ère, Alcaraz est la grande favori pour remporter tous les tour­nois sur terre battue. On aime­rait qu’il gagne tout, mais c’est vrai­ment très diffi­cile. Si quelqu’un est capable de faire comme Rafael Nadal, c’est Carlos. Je pense qu’il doit arriver à Roland‐Garros en pleine forme mentale pour défendre son titre sur cette surface. C’est clai­re­ment le favori. Je qu’il a un peu plus modifié son jeu. Ce qui est bien chez Carlos, c’est qu’il évolue chaque année. Quand quelqu’un est aussi bon, que tout fonc­tionne si bien et qu’il remporte prati­que­ment tous les matchs ou tous les tour­nois auxquels il parti­cipe, il faut malgré tout ajuster de petits détails. Après une rupture avec son ancien entraî­neur, qui a dû être très dure pour lui, il s’en est sorti en allant en Australie et en rempor­tant l’Open d’Australie, ce qui n’est pas du tout facile. Je ne suis pas du tout inquiet car la dyna­mique reste très bonne. Il est logique qu’il y ait des moments où l’on est menta­le­ment un peu plus négatif. »

Publié le mercredi 15 avril 2026 à 17:18

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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