Véritable sensation de cette saison 2026, Rafael Jodar propose des performances de haute volée depuis ces derniers mois. Quart de finaliste à Roland‐Garros, le voici en finale de l’ATP 500 de Washington pour tenter de mettre le grappin sur le titre le plus important de sa carrière.
Le Madrilène laisse sans voix tout son monde, à commencer par David Ferrer. Sur les ondes de la Cadena SER, le finaliste des Internationaux de France 2013 a eu des mots très flatteurs pour son compatriote, jusqu’à le comparer à des légendes du tennis ibérique. Le 24e joueur mondial appréciera.
« Nous connaissions déjà les progrès de Rafa, mais il est vrai qu’il réalise une année magnifique : il a réussi à se hisser dans le top 20 en remportant de très beaux matchs contre d’excellents adversaires. Avec Carlos Alcaraz, ils sont les deux figures de proue du tennis espagnol : Carlos est déjà une valeur sûre et Rafa entame sa grande carrière professionnelle. Il possède un talent hors du commun et fait preuve d’une grande maturité malgré son jeune âge. Il ne se laisse pas intimider. Il me rappelle beaucoup Nadal à 17 ans, ainsi que Carlos. Ce sont des joueurs qui, malgré leur jeune âge, ne souffrent pas du trac. Ce n’est pas courant à 19 ou 20 ans. Nadal, Alcaraz et maintenant Jódar brisent ces barrières et c’est un plaisir de voir un joueur différent ».
Publié le dimanche 2 août 2026 à 10:56