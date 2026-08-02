Véritable sensa­tion de cette saison 2026, Rafael Jodar propose des perfor­mances de haute volée depuis ces derniers mois. Quart de fina­liste à Roland‐Garros, le voici en finale de l’ATP 500 de Washington pour tenter de mettre le grappin sur le titre le plus impor­tant de sa carrière.

Le Madrilène laisse sans voix tout son monde, à commencer par David Ferrer. Sur les ondes de la Cadena SER, le fina­liste des Internationaux de France 2013 a eu des mots très flat­teurs pour son compa­triote, jusqu’à le comparer à des légendes du tennis ibérique. Le 24e joueur mondial appréciera.

« Nous connais­sions déjà les progrès de Rafa, mais il est vrai qu’il réalise une année magni­fique : il a réussi à se hisser dans le top 20 en rempor­tant de très beaux matchs contre d’excellents adver­saires. Avec Carlos Alcaraz, ils sont les deux figures de proue du tennis espa­gnol : Carlos est déjà une valeur sûre et Rafa entame sa grande carrière profes­sion­nelle. Il possède un talent hors du commun et fait preuve d’une grande matu­rité malgré son jeune âge. Il ne se laisse pas inti­mider. Il me rappelle beau­coup Nadal à 17 ans, ainsi que Carlos. Ce sont des joueurs qui, malgré leur jeune âge, ne souffrent pas du trac. Ce n’est pas courant à 19 ou 20 ans. Nadal, Alcaraz et main­te­nant Jódar brisent ces barrières et c’est un plaisir de voir un joueur différent ».