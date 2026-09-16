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David Ferrer sur Carlos Alcaraz : « Ce scénario était quasi­ment impossible »

Par
Baptiste Mulatier
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À l’oc­ca­sion du dernier tour de quali­fi­ca­tion pour le « Final 8 », l’Espagne se déplace au Chili sans Carlos Alcaraz, revenu à l’US Open de sa bles­sure au poignet droit, mais avec Jaume Munar, Rafael Jodar, Dani Merida et Martin Landaluce. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, a évoqué l’ab­sence d’Alcaraz et fait part de son opti­misme en cas de quali­fi­ca­tion pour les phases finales. 

« Jusqu’au dernier moment, il y avait des doutes quant à sa parti­ci­pa­tion à l’US Open, il n’était donc pas encore en mesure de disputer la compé­ti­tion. Évidemment, la Coupe Davis était un défi très compliqué pour qu’il puisse être avec nous, donc dès le départ, je savais que ce scénario était prati­que­ment impos­sible. Depuis, Carlos progresse bien, il a fait un excellent US Open et j’espère que nous aurons l’occasion d’accéder aux finales car là, il sera sûre­ment avec nous »,

Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 12:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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