À l’occasion du dernier tour de qualification pour le « Final 8 », l’Espagne se déplace au Chili sans Carlos Alcaraz, revenu à l’US Open de sa blessure au poignet droit, mais avec Jaume Munar, Rafael Jodar, Dani Merida et Martin Landaluce.
Dans des propos relayés par Punto de Break, le capitaine espagnol, David Ferrer, a évoqué l’absence d’Alcaraz et fait part de son optimisme en cas de qualification pour les phases finales.
« Jusqu’au dernier moment, il y avait des doutes quant à sa participation à l’US Open, il n’était donc pas encore en mesure de disputer la compétition. Évidemment, la Coupe Davis était un défi très compliqué pour qu’il puisse être avec nous, donc dès le départ, je savais que ce scénario était pratiquement impossible. Depuis, Carlos progresse bien, il a fait un excellent US Open et j’espère que nous aurons l’occasion d’accéder aux finales car là, il sera sûrement avec nous »,
Publié le mercredi 16 septembre 2026 à 12:46