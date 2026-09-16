À l’oc­ca­sion du dernier tour de quali­fi­ca­tion pour le « Final 8 », l’Espagne se déplace au Chili sans Carlos Alcaraz, revenu à l’US Open de sa bles­sure au poignet droit, mais avec Jaume Munar, Rafael Jodar, Dani Merida et Martin Landaluce.

Dans des propos relayés par Punto de Break, le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, a évoqué l’ab­sence d’Alcaraz et fait part de son opti­misme en cas de quali­fi­ca­tion pour les phases finales.

« Jusqu’au dernier moment, il y avait des doutes quant à sa parti­ci­pa­tion à l’US Open, il n’était donc pas encore en mesure de disputer la compé­ti­tion. Évidemment, la Coupe Davis était un défi très compliqué pour qu’il puisse être avec nous, donc dès le départ, je savais que ce scénario était prati­que­ment impos­sible. Depuis, Carlos progresse bien, il a fait un excellent US Open et j’espère que nous aurons l’occasion d’accéder aux finales car là, il sera sûre­ment avec nous »,