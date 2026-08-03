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David Ferrer sur Carlos Alcaraz : « C’est une bles­sure dont d’autres grands joueurs ont déjà souf­fert. Nadal a connu une bles­sure simi­laire et est revenu au plus haut niveau, ce qui est rassurant »

Par
Thomas S
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Actuel capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a été inter­rogé par la Cadena SER sur Carlos Alcaraz, dont le grand retour est prévu dans 10 jours à l’oc­caison du Masters 1000 de Cincinnati. 

Et en s’ap­puyant sur l’exemple de Rafael Nadal, l’an­cien 3e joueur mondial s’est montré plutôt confiant pour son jeune compatriote. 

« Cette semaine s’avère très posi­tive et l’évolution est bonne. Nous ne tarde­rons pas à le voir revenir. Il a besoin de retrouver le rythme des matchs. Au début, cela lui deman­dera plus d’efforts, ce qui est tout à fait logique, mais avec ce genre de joueurs, on ne sait jamais. C’est une bles­sure dont d’autres grands joueurs ont déjà souf­fert. Rafa a connu une bles­sure simi­laire et est revenu au plus haut niveau, ce qui est rassu­rant. Nous échan­geons des messages pour suivre son évolu­tion. Carlos est très bien encadré et ils gèrent très bien les délais. »

Publié le lundi 3 août 2026 à 13:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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