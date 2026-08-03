Actuel capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a été inter­rogé par la Cadena SER sur Carlos Alcaraz, dont le grand retour est prévu dans 10 jours à l’oc­caison du Masters 1000 de Cincinnati.

Et en s’ap­puyant sur l’exemple de Rafael Nadal, l’an­cien 3e joueur mondial s’est montré plutôt confiant pour son jeune compatriote.

« Cette semaine s’avère très posi­tive et l’évolution est bonne. Nous ne tarde­rons pas à le voir revenir. Il a besoin de retrouver le rythme des matchs. Au début, cela lui deman­dera plus d’efforts, ce qui est tout à fait logique, mais avec ce genre de joueurs, on ne sait jamais. C’est une bles­sure dont d’autres grands joueurs ont déjà souf­fert. Rafa a connu une bles­sure simi­laire et est revenu au plus haut niveau, ce qui est rassu­rant. Nous échan­geons des messages pour suivre son évolu­tion. Carlos est très bien encadré et ils gèrent très bien les délais. »