Actuel capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer a été interrogé par la Cadena SER sur Carlos Alcaraz, dont le grand retour est prévu dans 10 jours à l’occaison du Masters 1000 de Cincinnati.
Et en s’appuyant sur l’exemple de Rafael Nadal, l’ancien 3e joueur mondial s’est montré plutôt confiant pour son jeune compatriote.
« Cette semaine s’avère très positive et l’évolution est bonne. Nous ne tarderons pas à le voir revenir. Il a besoin de retrouver le rythme des matchs. Au début, cela lui demandera plus d’efforts, ce qui est tout à fait logique, mais avec ce genre de joueurs, on ne sait jamais. C’est une blessure dont d’autres grands joueurs ont déjà souffert. Rafa a connu une blessure similaire et est revenu au plus haut niveau, ce qui est rassurant. Nous échangeons des messages pour suivre son évolution. Carlos est très bien encadré et ils gèrent très bien les délais. »
Publié le lundi 3 août 2026 à 13:40