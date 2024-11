En confé­rence de presse, malgré la décep­tion, le capi­taine de Coupe Davis de l’Espagne, David Ferrer, a été inter­rogé sur la nouvelle vie de retraité de Rafael Nadal. Un passage que Ferrer connaît bien, lui qui a mis fin à une carrière de près de 20 ans en 2019.

« Chaque joueur est diffé­rent. Je connais Rafa et je suppose qu’il s’en sortira très bien et qu’il sera très heureux. Il a des inquié­tudes, de la curio­sité, c’est un athlète diffé­rent avec beau­coup de choses à faire. Il aime le monde du tennis, il ne va pas voyager aussi inten­sé­ment car c’est quel­qu’un qui lui est très fami­lier, mais il sera toujours lié. Ce n’est pas comme quel­qu’un qui est à la retraite et ne sait pas quoi faire, mais il aura des heures libres. »