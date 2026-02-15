Le capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis a bien voulu s’exprimer au sujet de l’avenir de Carlitos. Comme les autres observateurs, il est difficile selon lui de savoir où peut s’arrêter son compatriote.
« Il est difficile de dire combien de titres du Grand Chelem Alcaraz peut remporter. Clairement, si l’on cherche un joueur capable d’égaler les statistiques de Djokovic, Nadal et Federer, lui et Sinner sont aujourd’hui parmi les meilleurs, très proches l’un de l’autre et se stimulent mutuellement. Après sa victoire à Melbourne, Carlos est en pleine confiance, mais on sait déjà, qu’à Indian Wells et à Miami, que Sinner est capable de très bien jouer. Il sera toujours difficile de dire qui est le plus fort, et de plus, il reste encore 15 ans avant la fin de leur carrière : on ne sait pas combien d’autres joueurs émergeront »
Publié le dimanche 15 février 2026 à 08:50