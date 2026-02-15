Le capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis a bien voulu s’ex­primer au sujet de l’avenir de Carlitos. Comme les autres obser­va­teurs, il est diffi­cile selon lui de savoir où peut s’ar­rêter son compatriote.

« Il est diffi­cile de dire combien de titres du Grand Chelem Alcaraz peut remporter. Clairement, si l’on cherche un joueur capable d’égaler les statis­tiques de Djokovic, Nadal et Federer, lui et Sinner sont aujourd’hui parmi les meilleurs, très proches l’un de l’autre et se stimulent mutuel­le­ment. Après sa victoire à Melbourne, Carlos est en pleine confiance, mais on sait déjà, qu’à Indian Wells et à Miami, que Sinner est capable de très bien jouer. Il sera toujours diffi­cile de dire qui est le plus fort, et de plus, il reste encore 15 ans avant la fin de leur carrière : on ne sait pas combien d’autres joueurs émergeront »