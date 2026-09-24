Aujourd’hui 14e mondial à tout juste 20 ans, Rafael Jodar fait incon­tes­ta­ble­ment office de révé­la­tion de la saison sur le circuit ATP.

Lors d’une inter­view accordée à Clay Tenis, l’an­cien numéro 3 mondial et capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer, a évoqué la progres­sion fulgu­rante de son jeune compatriote.

« Nous savions qu’il était un joueur diffé­rent, un très bon joueur. De toute évidence, il a réalisé une année impres­sion­nante et je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’à ce stade de la saison il soit dans le top 10 à la Race avec une chance de se quali­fier pour le Masters. Mais il est vrai que, dès l’époque où nous l’avions comme parte­naire d’entraînement en Coupe Davis il y a quelques années, nous avons constaté son poten­tiel – sans aucun doute. »