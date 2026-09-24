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David Ferrer sur le nouveau phéno­mène du circuit : « Je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’à ce stade de la saison il soit dans le top 10 à la Race avec une chance de se quali­fier pour le Masters »

Par
Baptiste Mulatier
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Aujourd’hui 14e mondial à tout juste 20 ans, Rafael Jodar fait incon­tes­ta­ble­ment office de révé­la­tion de la saison sur le circuit ATP. 

Lors d’une inter­view accordée à Clay Tenis, l’an­cien numéro 3 mondial et capi­taine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer, a évoqué la progres­sion fulgu­rante de son jeune compatriote. 

« Nous savions qu’il était un joueur diffé­rent, un très bon joueur. De toute évidence, il a réalisé une année impres­sion­nante et je ne m’at­ten­dais pas à ce qu’à ce stade de la saison il soit dans le top 10 à la Race avec une chance de se quali­fier pour le Masters. Mais il est vrai que, dès l’époque où nous l’avions comme parte­naire d’entraînement en Coupe Davis il y a quelques années, nous avons constaté son poten­tiel – sans aucun doute. »

Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 08:54

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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