Aujourd’hui 14e mondial à tout juste 20 ans, Rafael Jodar fait incontestablement office de révélation de la saison sur le circuit ATP.
Lors d’une interview accordée à Clay Tenis, l’ancien numéro 3 mondial et capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis, David Ferrer, a évoqué la progression fulgurante de son jeune compatriote.
« Nous savions qu’il était un joueur différent, un très bon joueur. De toute évidence, il a réalisé une année impressionnante et je ne m’attendais pas à ce qu’à ce stade de la saison il soit dans le top 10 à la Race avec une chance de se qualifier pour le Masters. Mais il est vrai que, dès l’époque où nous l’avions comme partenaire d’entraînement en Coupe Davis il y a quelques années, nous avons constaté son potentiel – sans aucun doute. »
Publié le jeudi 24 septembre 2026 à 08:54