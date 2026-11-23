Alors que les phases finales de la Coupe Davis doivent débuter ce mardi à Bologne, en Italie, l’équipe d’Espagne s’avance logiquement comme l’immense favorite avec deux joueurs du Top 10 mondial : Carlos Alcaraz et Rafael Jodar.
Invité à se prononcer sur l’éclosion spectaculaire du dernier, le capitaine espagnol, David Ferrer, s’est dit impressionné lors d’une interview accordée à Marca.
« Je savais qu’il était un joueur fantastique car je l’avais choisi comme partenaire d’entraînement en Coupe Davis. Mais nous avons été surpris de le voir débuter l’année si bas au classement et le retrouver maintenant dans le top 10, participant au Masters. Nous savions qu’il finirait par atteindre ce niveau, mais qu’il y soit parvenu en seulement un an est tout simplement incroyable. Je suis ravi pour lui. »
Publié le lundi 23 novembre 2026 à 16:56