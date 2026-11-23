Alors que les phases finales de la Coupe Davis doivent débuter ce mardi à Bologne, en Italie, l’équipe d’Espagne s’avance logi­que­ment comme l’im­mense favo­rite avec deux joueurs du Top 10 mondial : Carlos Alcaraz et Rafael Jodar.

Invité à se prononcer sur l’éclo­sion spec­ta­cu­laire du dernier, le capi­taine espa­gnol, David Ferrer, s’est dit impres­sionné lors d’une inter­view accordée à Marca.

« Je savais qu’il était un joueur fantas­tique car je l’avais choisi comme parte­naire d’en­traî­ne­ment en Coupe Davis. Mais nous avons été surpris de le voir débuter l’année si bas au clas­se­ment et le retrouver main­te­nant dans le top 10, parti­ci­pant au Masters. Nous savions qu’il fini­rait par atteindre ce niveau, mais qu’il y soit parvenu en seule­ment un an est tout simple­ment incroyable. Je suis ravi pour lui. »