Invité à s’exprimer sur Carlos Alcaraz, dont le retour est prévu dans 10 jours à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati, David Ferrer, actuel capitaine de l’équipe espagnole de Coupe Davis, s’est montré très confiant quant à la capacité de Carlitos à retrouver son meilleur niveau après cette blessure au poignet.
« C’est un joueur de l’envergure de Rafa et je n’exclus pas la possibilité qu’il réalise des performances exceptionnelles. L’important, c’est que la blessure ne laisse pas de séquelles. Dès qu’il pourra concourir au plus haut niveau, ce ne sera qu’une question de temps avant qu’il ne se batte à nouveau pour remporter des tournois du Grand Chelem. »
Publié le dimanche 2 août 2026 à 17:47