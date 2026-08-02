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David Ferrer sur le retour de Carlos Alcaraz : « Comme pour Rafael Nadal, je n’ex­clus pas cette possibilité »

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Thomas S
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Invité à s’ex­primer sur Carlos Alcaraz, dont le retour est prévu dans 10 jours à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati, David Ferrer, actuel capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, s’est montré très confiant quant à la capa­cité de Carlitos à retrouver son meilleur niveau après cette bles­sure au poignet. 

« C’est un joueur de l’en­ver­gure de Rafa et je n’ex­clus pas la possi­bi­lité qu’il réalise des perfor­mances excep­tion­nelles. L’important, c’est que la bles­sure ne laisse pas de séquelles. Dès qu’il pourra concourir au plus haut niveau, ce ne sera qu’une ques­tion de temps avant qu’il ne se batte à nouveau pour remporter des tour­nois du Grand Chelem. »

Publié le dimanche 2 août 2026 à 17:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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