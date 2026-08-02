Invité à s’ex­primer sur Carlos Alcaraz, dont le retour est prévu dans 10 jours à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati, David Ferrer, actuel capi­taine de l’équipe espa­gnole de Coupe Davis, s’est montré très confiant quant à la capa­cité de Carlitos à retrouver son meilleur niveau après cette bles­sure au poignet.

« C’est un joueur de l’en­ver­gure de Rafa et je n’ex­clus pas la possi­bi­lité qu’il réalise des perfor­mances excep­tion­nelles. L’important, c’est que la bles­sure ne laisse pas de séquelles. Dès qu’il pourra concourir au plus haut niveau, ce ne sera qu’une ques­tion de temps avant qu’il ne se batte à nouveau pour remporter des tour­nois du Grand Chelem. »