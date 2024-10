Lors de l’émis­sion espa­gnole, Sala de Jugadores, sur Youtube, David Ferrer a longue­ment été inter­rogé sur la sélec­tion de Rafael Nadal pour les phases finales de la Coupe Davis (du 19 au 24 novembre à Malaga).

Et après avoir mis une certaine pres­sion sur l’homme aux 14 Roland‐Garros, le capi­taine espa­gnol est revenu sur les circons­tances de cette décision.

« Je sais que Rafa est une personne honnête et que lors­qu’il entre sur le court, il se donne à 100 %. Je connais ses capa­cités en matière de compé­ti­tion, le problème qu’il rencontre est que physi­que­ment il ne peut pas main­tenir le niveau long­temps, mais dans un match il peut être imbat­table. On ne peut jamais aban­donner un joueur comme lui. Le fait qu’il soit si enthou­siaste à l’idée de rejoindre l’équipe, parce que c’est lui qui m’a appelé avant les quali­fi­ca­tions, me fait comprendre que l’on peut parfai­te­ment compter sur lui. »