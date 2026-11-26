De passage dans le podcast de Caroline Garcia, dont les propos sont relayés par Tennis Head, David Ferrer a évoqué son expérience de coach de l’actuel numéro 1 mondial, Alexander Zverev.
L’actuel capitaine de l’équipe d’Espagne, qui entraînera Casper Ruud l’an prochain, avait coaché l’Allemand pendant six mois entre 2020 et 2021.
« Alexander Zverev est un joueur hors du commun. Il adore le tennis. Les gens ne se rendent pas compte qu’il est un travailleur infatigable. Sur le court, je devais le freiner. Je lui disais : ‘On a fini l’entraînement’, et il répondait : ‘J’ai engagé David Ferrer ; pourquoi t’as tant entraîné ?’ Je lui ai rétorqué : ‘Alors ne m’engage pas, parce que tu es complètement différent de moi !’ C’est un joueur très différent de ce que j’étais. Mais il adorait tout simplement le tennis. Sur le court, ça m’a époustouflé d’être aux côtés de quelqu’un comme ça. Vu de l’extérieur, les gens se font une certaine idée, mais de l’intérieur, c’est totalement différent », a insisté l’ancien numéro 3 mondial.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.