De passage dans le podcast de Caroline Garcia, dont les propos sont relayés par Tennis Head, David Ferrer a évoqué son expé­rience de coach de l’actuel numéro 1 mondial, Alexander Zverev.

L’actuel capi­taine de l’équipe d’Espagne, qui entraî­nera Casper Ruud l’an prochain, avait coaché l’Allemand pendant six mois entre 2020 et 2021.

« Alexander Zverev est un joueur hors du commun. Il adore le tennis. Les gens ne se rendent pas compte qu’il est un travailleur infa­ti­gable. Sur le court, je devais le freiner. Je lui disais : ‘On a fini l’entraînement’, et il répon­dait : ‘J’ai engagé David Ferrer ; pour­quoi t’as tant entraîné ?’ Je lui ai rétorqué : ‘Alors ne m’engage pas, parce que tu es complè­te­ment diffé­rent de moi !’ C’est un joueur très diffé­rent de ce que j’étais. Mais il adorait tout simple­ment le tennis. Sur le court, ça m’a épous­touflé d’être aux côtés de quelqu’un comme ça. Vu de l’extérieur, les gens se font une certaine idée, mais de l’intérieur, c’est tota­le­ment diffé­rent », a insisté l’ancien numéro 3 mondial.