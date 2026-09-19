Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis et présent ce week‐end en Amérique du Sud pour affronter le Chili, David Ferrer en a profité pour répondre aux questions de nos confrères de Clay.
Notamment interrogé sur la situation de Novak Djokovic, récemment éliminé dès le premier tour de l’US Open, ce qui ne lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis plus de 20 ans, l’ancien 3e joueur mondial a fait preuve d’honnêteté.
« Je n’ai aucun conseil à donner, et encore moins à Djokovic. Écoutez, en ce moment, Novak affiche des résultats qui ne sont pas habituels pour quelqu’un de son calibre, surtout en fin d’année. Voyons comment cette année se termine et comment il aborde la saison prochaine. Évidemment, chaque année devient plus compliquée et plus difficile. Chaque joueur gère sa retraite à sa manière et il est très difficile de donner des conseils ou de dire quand il faut y penser. L’esprit de chaque sportif est un monde à part — chacun a ses propres défis. Et au final, chaque sportif a une date d’expiration ; personne n’y échappe. J’ai le plus grand respect pour Novak Djokovic, quoi qu’il fasse ou décide. »
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 13:13