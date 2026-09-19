Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis et présent ce week‐end en Amérique du Sud pour affronter le Chili, David Ferrer en a profité pour répondre aux ques­tions de nos confrères de Clay.

Notamment inter­rogé sur la situa­tion de Novak Djokovic, récem­ment éliminé dès le premier tour de l’US Open, ce qui ne lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis plus de 20 ans, l’an­cien 3e joueur mondial a fait preuve d’honnêteté.

« Je n’ai aucun conseil à donner, et encore moins à Djokovic. Écoutez, en ce moment, Novak affiche des résul­tats qui ne sont pas habi­tuels pour quelqu’un de son calibre, surtout en fin d’année. Voyons comment cette année se termine et comment il aborde la saison prochaine. Évidemment, chaque année devient plus compli­quée et plus diffi­cile. Chaque joueur gère sa retraite à sa manière et il est très diffi­cile de donner des conseils ou de dire quand il faut y penser. L’esprit de chaque sportif est un monde à part — chacun a ses propres défis. Et au final, chaque sportif a une date d’expiration ; personne n’y échappe. J’ai le plus grand respect pour Novak Djokovic, quoi qu’il fasse ou décide. »