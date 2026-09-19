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David Ferrer très honnête avec Novak Djokovic : « Je n’ai aucun conseil à lui donner, mais personne n’y échappe »

Par
Thomas S
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Capitaine de l’équipe d’Espagne de Coupe Davis et présent ce week‐end en Amérique du Sud pour affronter le Chili, David Ferrer en a profité pour répondre aux ques­tions de nos confrères de Clay.

Notamment inter­rogé sur la situa­tion de Novak Djokovic, récem­ment éliminé dès le premier tour de l’US Open, ce qui ne lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis plus de 20 ans, l’an­cien 3e joueur mondial a fait preuve d’honnêteté. 

« Je n’ai aucun conseil à donner, et encore moins à Djokovic. Écoutez, en ce moment, Novak affiche des résul­tats qui ne sont pas habi­tuels pour quelqu’un de son calibre, surtout en fin d’année. Voyons comment cette année se termine et comment il aborde la saison prochaine. Évidemment, chaque année devient plus compli­quée et plus diffi­cile. Chaque joueur gère sa retraite à sa manière et il est très diffi­cile de donner des conseils ou de dire quand il faut y penser. L’esprit de chaque sportif est un monde à part — chacun a ses propres défis. Et au final, chaque sportif a une date d’expiration ; personne n’y échappe. J’ai le plus grand respect pour Novak Djokovic, quoi qu’il fasse ou décide. »

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 13:13

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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