10 jours après être devenu papa d’une petite Emma, David Goffin a donné une confé­rence de presse en marge d’un tournoi de jeune qui porte son nom orga­nisé à Huy, en Belgique.

L’occasion pour lui de revenir sur cette première pater­nité et sur son rêve de jouer devant sa fille, comme un certain Rafael Nadal.

« Oui, ça recule d’un rang mais, comme je l’ai déjà dit et même avant qu’elle soit là, j’ai envie de conti­nuer à jouer pour qu’elle puisse me voir. Je veux pousser la machine un peu plus loin et plus haut, pour qu’elle se rende compte de ce que son papa fait comme travail, comme passion. On verra si je peux encore tenir quelques années, pour qu’elle puisse venir me voir en tournoi, comme Rafael Nadal l’a fait avec son fils. Je pourrai toujours lui raconter plus tard, mais je pense que c’est mieux de le vivre. »