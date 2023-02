Loin d’être épargné par les bles­sures ces dernières années, David Goffin a annoncé ce mardi qu’il allait être une nouvelle fois éloigné des courts pour une durée de plusieurs semaines en raison d’une bles­sure au genou.

« Malheureusement, mon genou va me repousser des courts pour quelques semaines. Je vais travailler dur pour revenir à mon meilleur niveau dès que possible sur la terre battue. », a écrit le joueur belge visi­ble­ment très déçu sur son compte Instagram qui va donc manquer les Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami prévus au mois de mars.

Il faut dire que ce début d’année 2023 n’a pas été de tout repos pour l’ac­tuel 40e joueur mondial qui a été contraint de renoncer à l’Open d’Australie à cause d’une intoxi­ca­tion avant de s’in­cliner dans le match décisif des quali­fi­ca­tions pour la Coupe Davis face à la Corée du Sud début février.