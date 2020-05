Le joueur belge a donné une interview à RTL en Belgique où il explique comment il arrivé à gérer ce déconfinement : « Le confinement a été vraiment long mais c’est beaucoup mieux maintenant car je peux retaper la balle. Hélas, la compétition n’arrivera pas tout de suite, il faudra encore un peu de temps avant retrouver les matches officiels. Mais voilà, on est patient et on se réjouit de pouvoir retrouver un peu l’adrénaline des matches et vraiment l’ambiance du public. Il reste que c’est compliqué. Il faut vraiment s’accrocher pour trouver un peu de motivation pour pouvoir s’entraîner que ce soit en tennis ou physiquement. Le plus dur, c’est de mettre un plan, un programme et de ne pas avoir de date. Donc, on sait pas trop si on doit plutôt s’économiser, se reposer ou alors s’entraîner très, très dur mais il ne faut pas non plus se cramer parce qu’on ne sait pas quand la compétition reviendra donc c’est plutôt l’inconnu qui est difficile pour le moment. »

Engagé dans l’UTS de Patrick Mouratoglou, le Belge a dévoilé un des aspects de cette compétition qui pourra donc effacer l’idée qu’il n’y a pas de spectateurs : « C’est tout à fait inédit. Et le tournoi se fera à huis-clos donc on arrivera et je jouerais contre mon adversaire un match comme si c »était un peu un match d’entraînement mais on fera le match vraiment à fond. Et alors, il y aura tout un contexte virtuel autour, c’est-à-dire un stade, du public, des sponsors, de la musique, pour qu’en streaming, les gens et le public auront l’air d’être avec nous sur le terrain. »