Décidément, l’année 2026 va marquer un petit tournant dans l’histoire du tennis avec le départ à la retraite de trois champions.
Si Gaël Monfils et Stan Wawrinka ont depuis longtemps annoncé que cette année sera la dernière de leur carrière, David Goffin s’est ajouté à cette liste après une belle vidéo d’annonce publiée sur son compte Instagram.
Une décision motivée en grande partie par une blessure au genou persistante alors qu’il n’a disputé que quatre petits matchs en 2026, pour autant de défaites.
Actuel 135e mondial et âgé de 35 ans, le Belge a donc décidé de dire stop après une carrière bien remplie : 7e mondial en 2017, finaliste du Masters la même année, 15 finales pour 6 titres dont l’ATP 500 de Tokyo.
Et on l’imagine bien terminer en beauté chez lui, en Belgique, à l’occasion de l’ATP 250 de Bruxelles, du 19 au 25 octobre…
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 14:40