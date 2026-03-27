Décidément, l’année 2026 va marquer un petit tour­nant dans l’his­toire du tennis avec le départ à la retraite de trois champions.

Si Gaël Monfils et Stan Wawrinka ont depuis long­temps annoncé que cette année sera la dernière de leur carrière, David Goffin s’est ajouté à cette liste après une belle vidéo d’an­nonce publiée sur son compte Instagram.

Une déci­sion motivée en grande partie par une bles­sure au genou persis­tante alors qu’il n’a disputé que quatre petits matchs en 2026, pour autant de défaites.

Actuel 135e mondial et âgé de 35 ans, le Belge a donc décidé de dire stop après une carrière bien remplie : 7e mondial en 2017, fina­liste du Masters la même année, 15 finales pour 6 titres dont l’ATP 500 de Tokyo.

Et on l’ima­gine bien terminer en beauté chez lui, en Belgique, à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Bruxelles, du 19 au 25 octobre…