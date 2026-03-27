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David Goffin imite Monfils et Wawrinka et prend une grande déci­sion pour sa carrière !

Par
Thomas S
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Décidément, l’année 2026 va marquer un petit tour­nant dans l’his­toire du tennis avec le départ à la retraite de trois champions.

Si Gaël Monfils et Stan Wawrinka ont depuis long­temps annoncé que cette année sera la dernière de leur carrière, David Goffin s’est ajouté à cette liste après une belle vidéo d’an­nonce publiée sur son compte Instagram. 

Une déci­sion motivée en grande partie par une bles­sure au genou persis­tante alors qu’il n’a disputé que quatre petits matchs en 2026, pour autant de défaites.

Actuel 135e mondial et âgé de 35 ans, le Belge a donc décidé de dire stop après une carrière bien remplie : 7e mondial en 2017, fina­liste du Masters la même année, 15 finales pour 6 titres dont l’ATP 500 de Tokyo.

Et on l’ima­gine bien terminer en beauté chez lui, en Belgique, à l’oc­ca­sion de l’ATP 250 de Bruxelles, du 19 au 25 octobre…

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 14:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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