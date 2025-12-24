Dans des propos relayés par Punto de Break, David Goffin a comparé l’époque du Big 3 de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle actuelle, dominée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« C’est difficile à comparer, mais j’ai affronté les deux générations… et je dirais qu’aujourd’hui, physiquement, la plupart des joueurs sont beaucoup plus forts et beaucoup mieux préparés qu’avant. Aujourd’hui, les préparateurs physiques et la préparation en général sont meilleurs. Regardez comment ils glissent tous sur les courts en dur, ils frappent plus fort qu’avant, ils sont plus rapides qu’avant. Je dirais que c’est la grande différence entre les deux générations. »
