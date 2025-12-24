Dans des propos relayés par Punto de Break, David Goffin a comparé l’époque du Big 3 de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle actuelle, dominée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« C’est diffi­cile à comparer, mais j’ai affronté les deux géné­ra­tions… et je dirais qu’au­jourd’hui, physi­que­ment, la plupart des joueurs sont beau­coup plus forts et beau­coup mieux préparés qu’a­vant. Aujourd’hui, les prépa­ra­teurs physiques et la prépa­ra­tion en général sont meilleurs. Regardez comment ils glissent tous sur les courts en dur, ils frappent plus fort qu’a­vant, ils sont plus rapides qu’a­vant. Je dirais que c’est la grande diffé­rence entre les deux générations. »