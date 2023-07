Classé cette semaine au 111e rang mondial, David Goffin, battu au 3e tour de Wimbledon par Andrey Rublev, a bien l’in­ten­tion de revenir parmi les 50 meilleurs joueurs mondiaux. Désormais âgé de 32 ans, le Belge s’est récem­ment confié sur les prin­ci­pales évolu­tions du circuit depuis ses débuts sur le Tour en 2008.

« C’est étrange d’avoir déjà 15 ans de carrière sur le Tour, c’est passé en une seconde. Cela a un peu changé. Quand je suis arrivé sur le Tour, j’étais dans le top 100 à l’âge de 20 ans et ce n’était pas facile à ce stade quand vous êtes jeune. Maintenant, vous avez une nouvelle géné­ra­tion qui est déjà si rapide, rapide et forte. Des joueurs comme Sinner, Alcaraz et Rune. Le circuit a pas mal changé. Tous les joueurs ont des équipes plus grandes qu’avant. Quand j’ai débuté, avoir un coach en physio et fitness dans votre équipe n’était réservé qu’aux meilleurs joueurs. Maintenant, tous les joueurs ont des équipes plus grandes et vous pouvez voir qu’ils sont tous vrai­ment en forme. Avec un peu de chance, je peux rester sur le circuit encore quelques années de plus pour me battre avec ces gars. Bientôt il sera temps d’arrêter de jouer mais pas maintenant. »