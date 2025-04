Le repas entre Goffin, Mannarino, et Gasquet est un petit poème.

Le dernier extrait concerne la tenue très spéciale de Tomas Machac qui porte souvent des shorts trop courts. Ce qui fait beau­coup rire les trois copains.

« Machac, tu l’as vu ? Il relève ses shorts, il est en slip le mec. » 🤣



🎥@uts_tour_ pic.twitter.com/QcfOrp9y0o — Tennis Legend (@TennisLegende) April 3, 2025

« On peut en parler des shorts de Tomas Machac ? C’est quoi la taille ? C’est du 2 ? C’est mons­trueux, il remonte le short, on dirait qu’il joue en slip ? Tu l’as vu ? Faudrait créer une carte pour ça (NDLR : Il parle de l’UTS) » explique Gasquet avant que David Goffin ne dise : « Machac, tu lui mets un short normal, il ne sait plus courrir »..Mannarino : ça le gratte.…