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David Goffin, nouveau retraité : « Quand j’ai commencé ma carrière, j’étais 400e mondial et il faut croire que ma femme avait senti le coup »

Par
Thomas S
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Ancien 7e joueur mondial, fina­liste du Masters, vain­queur de six titres en carrière dont l’ATP 500 de Tokyo, David Goffin a mis fin à sa carrière ce jeudi, à l’issue de sa défaite en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Bruxelles, chez lui, en Belgique.

Après avoir eu droit à sa vidéo hommage, David, les yeux brillants, a pris la parole pour remer­cier tout le monde, et surtout ses proches. 

« Je remercie mes parents, qui m’ont soutenu depuis le début et qui m’ont donné la passion du tennis. Je remercie ma femme et ma fille. Quand j’ai commencé ma carrière, j’étais 400e mondial et il faut croire que ma femme avait senti le coup ! Tout de suite, on a vécu une vie à 100 à l’heure et elle s’est adaptée à ma vie. Elle a fait des sacri­fices pour que je puisse vivre de ma passion. Elle a quasi­ment tout vécu avec moi. Jusqu’à la plus belle victoire de ma carrière : notre fille Emma. Merci au public. Depuis le début, vous avez été incroyables pendant toutes ces années. Je ne pouvais pas rêver mieux que finir à Bruxelles et dans une ambiance pareille. C’est le moment de passer la relève. Il y a du beau monde qui arrive après moi. Je ne vous dis pas à l’année prochaine, mais à très bientôt ! »

Publié le vendredi 23 octobre 2026 à 16:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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