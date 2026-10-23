Ancien 7e joueur mondial, fina­liste du Masters, vain­queur de six titres en carrière dont l’ATP 500 de Tokyo, David Goffin a mis fin à sa carrière ce jeudi, à l’issue de sa défaite en huitièmes de finale de l’ATP 250 de Bruxelles, chez lui, en Belgique.

Après avoir eu droit à sa vidéo hommage, David, les yeux brillants, a pris la parole pour remer­cier tout le monde, et surtout ses proches.

« Je remercie mes parents, qui m’ont soutenu depuis le début et qui m’ont donné la passion du tennis. Je remercie ma femme et ma fille. Quand j’ai commencé ma carrière, j’étais 400e mondial et il faut croire que ma femme avait senti le coup ! Tout de suite, on a vécu une vie à 100 à l’heure et elle s’est adaptée à ma vie. Elle a fait des sacri­fices pour que je puisse vivre de ma passion. Elle a quasi­ment tout vécu avec moi. Jusqu’à la plus belle victoire de ma carrière : notre fille Emma. Merci au public. Depuis le début, vous avez été incroyables pendant toutes ces années. Je ne pouvais pas rêver mieux que finir à Bruxelles et dans une ambiance pareille. C’est le moment de passer la relève. Il y a du beau monde qui arrive après moi. Je ne vous dis pas à l’année prochaine, mais à très bientôt ! »