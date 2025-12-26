AccueilATPDavid Goffin : "Regardez comment Alcaraz et Sinner frappent la balle. Avant,...
ATP

David Goffin : « Regardez comment Alcaraz et Sinner frappent la balle. Avant, le tennis était un peu plus tactique, alors qu’au­jourd’hui, les joueurs vont cher­cher le point dès la première seconde »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

201

Après avoir comparé l’époque du Big 3 de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle actuelle, dans des propos relayés par Punto de Break, David Goffin a évoqué l’évo­lu­tion du jeu. 

« Le tennis est à peu près le même, les deux géné­ra­tions sont incroya­ble­ment talen­tueuses. Le tennis s’est amélioré car les joueurs frappent aujourd’hui la balle plus fort et sont plus rapides. Si vous regardez comment Carlos et Jannik frappent la balle, c’est incroyable, ils peuvent générer des coups gagnants de n’im­porte quel côté ; avant, le tennis était un peu plus tactique, alors qu’au­jourd’hui, les joueurs vont cher­cher le point dès la première seconde, c’est incroyable à voir »,

Publié le vendredi 26 décembre 2025 à 12:42

Article précédent
Le souhait de Roddick pour 2026 : « Il n’a jamais atteint les demi‐finales d’un tournoi du Grand Chelem, et j’ai­me­rais que cela devienne le prin­cipal accom­plis­se­ment de sa carrière »
Article suivant
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.