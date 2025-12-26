Après avoir comparé l’époque du Big 3 de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic avec celle actuelle, dans des propos relayés par Punto de Break, David Goffin a évoqué l’évo­lu­tion du jeu.

« Le tennis est à peu près le même, les deux géné­ra­tions sont incroya­ble­ment talen­tueuses. Le tennis s’est amélioré car les joueurs frappent aujourd’hui la balle plus fort et sont plus rapides. Si vous regardez comment Carlos et Jannik frappent la balle, c’est incroyable, ils peuvent générer des coups gagnants de n’im­porte quel côté ; avant, le tennis était un peu plus tactique, alors qu’au­jourd’hui, les joueurs vont cher­cher le point dès la première seconde, c’est incroyable à voir »,