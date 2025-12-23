AccueilATPDavid Goffin : "Si vous regardez les raquettes avec lesquelles Federer jouait...
David Goffin : « Si vous regardez les raquettes avec lesquelles Federer jouait quand il était plus jeune et celles que Sinner et Alcaraz utilisent aujourd’hui, elles sont complè­te­ment différentes »

Récemment invité sur la chaîne Youtube, QualityShot Tennis, en marge de sa parti­ci­pa­tion à la finale de l’UTS (l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou), David Goffin a été invité à comparer la géné­ra­tion du Big 3 incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic et l’ac­tuelle repré­sentée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Et le joueur belge a tenu à insister sur l’évo­lu­tion du matériel. 

« Il faut être prêt physi­que­ment. Les surfaces et les balles ont changé, il faut donc changer certains maté­riaux de sa raquette pour pouvoir supporter cette pres­sion. Si vous regardez les raquettes avec lesquelles Roger jouait quand il était plus jeune, et celles que Jannik et Carlos utilisent aujourd’hui… elles sont complè­te­ment diffé­rentes. Les maté­riaux ont changé. Il faut faire des chan­ge­ments pour rester dans la course et conti­nuer à améliorer son jeu. »

Publié le mardi 23 décembre 2025 à 15:51

