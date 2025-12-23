Récemment invité sur la chaîne Youtube, QualityShot Tennis, en marge de sa participation à la finale de l’UTS (l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou), David Goffin a été invité à comparer la génération du Big 3 incarnée par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic et l’actuelle représentée par Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et le joueur belge a tenu à insister sur l’évolution du matériel.
« Il faut être prêt physiquement. Les surfaces et les balles ont changé, il faut donc changer certains matériaux de sa raquette pour pouvoir supporter cette pression. Si vous regardez les raquettes avec lesquelles Roger jouait quand il était plus jeune, et celles que Jannik et Carlos utilisent aujourd’hui… elles sont complètement différentes. Les matériaux ont changé. Il faut faire des changements pour rester dans la course et continuer à améliorer son jeu. »
