Dans des propos rapportés par Tennis Majors, David Goffin s’est exprimé sur l’ac­cord à l’amiable trouvé entre l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) et Jannik Sinner, ayant abouti à une suspen­sion de trois mois pour le numéro 1 mondial.

« Mon opinion, et proba­ble­ment celle de la plupart des joueurs, est que nous ne compre­nons pas vrai­ment ce qui se passe. En parti­cu­lier au début de l’année dernière, nous ne savons pas ce qui s’est passé avec Jannik. Il a continué à jouer, puis il a décidé d’annoncer que le test était positif et avant cela, il a continué à jouer. Il était censé prendre la déci­sion finale et depuis, il y a eu des négo­cia­tions. Maintenant, il accepte une suspen­sion de trois mois. Pour nous, ce n’est pas compré­hen­sible. C’est juste bizarre. »