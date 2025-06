David Goffin peut se vanter d’avoir un bilan d’avoir un bilan positif face à Carlos Alcaraz, qu’il a battu deux fois en trois confron­ta­tions, dont la dernière en date au deuxième tour du Masters 1000 de Miami le 22 mars dernier (5−7, 6–4, 6–3).

Dans des propos accordés à Tennis365 quelques jours avant le début de Wimbledon (29 juin au 13 juillet), le Belge est revenu sur ses deux victoires face au quin­tuple lauréat en Grand Chelem.

« Les deux fois où je l’ai battu, c’était peut‐être le bon moment pour moi. Lors de mon deuxième match contre Alcaraz, il venait de remporter son premier titre du Grand Chelem à l’US Open et il était peut‐être un peu fatigué vers la fin. Puis je l’ai battu à Miami cette année et j’ai joué un match incroyable. C’était son premier match du tournoi et il manquait un peu de confiance. Cela ne semble plus être le cas aujourd’hui ! C’est pour­quoi je dis que c’était le bon moment pour le battre, mais j’ai aussi dû jouer un tennis excep­tionnel pour y parvenir. »