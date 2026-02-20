Alors que la présentation de l’édition 2026 du Masters 1000 de Monte‐Carlo a eu lieu ce jeudi à Monaco, nos confrères de L’Équipe ont interrogé le directeur du tournoi, David Massez, sur la possibilité d’intégrer un tournoi féminin. Et s’il assure être ouvert à cette idée, il ne veut pas en faire une priorité.
« Cela reste un projet, peut‐être dans le futur. On n’a pas du tout avancé. Il y a eu des discussions pour, peut‐être, avoir un tournoi WTA et ATP à la fois. Pour ça, il nous faut plus de jours. On reste ouverts à ça, mais ce n’est pas le plan pour l’instant. Ça dépend du calendrier. Il faut plus de semaines entre Miami (du 17 au 28 mars) et nous, et rajouter des jours. Ce sera un projet à long terme. On est ouverts à ça, sans que ce soit une priorité pour le tournoi. On est ravis avec le format que nous avons actuellement, avec un tableau de 56 joueurs. Nous et Paris, nous sommes les deux Masters 1 000 faits ainsi. Cela nous donne un premier tour extrêmement compétitif, plus que pour un Grand Chelem ou d’autres tournois où on peut avancer doucement. Ici, c’est dur. Et on aime ça. C’est intense pour les joueurs, mais c’est un format qui leur plaît et qui plaît aux fans. »
Publié le vendredi 20 février 2026 à 17:50