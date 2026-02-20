Alors que la présen­ta­tion de l’édi­tion 2026 du Masters 1000 de Monte‐Carlo a eu lieu ce jeudi à Monaco, nos confrères de L’Équipe ont inter­rogé le direc­teur du tournoi, David Massez, sur la possi­bi­lité d’in­té­grer un tournoi féminin. Et s’il assure être ouvert à cette idée, il ne veut pas en faire une priorité.

« Cela reste un projet, peut‐être dans le futur. On n’a pas du tout avancé. Il y a eu des discus­sions pour, peut‐être, avoir un tournoi WTA et ATP à la fois. Pour ça, il nous faut plus de jours. On reste ouverts à ça, mais ce n’est pas le plan pour l’ins­tant. Ça dépend du calen­drier. Il faut plus de semaines entre Miami (du 17 au 28 mars) et nous, et rajouter des jours. Ce sera un projet à long terme. On est ouverts à ça, sans que ce soit une prio­rité pour le tournoi. On est ravis avec le format que nous avons actuel­le­ment, avec un tableau de 56 joueurs. Nous et Paris, nous sommes les deux Masters 1 000 faits ainsi. Cela nous donne un premier tour extrê­me­ment compé­titif, plus que pour un Grand Chelem ou d’autres tour­nois où on peut avancer douce­ment. Ici, c’est dur. Et on aime ça. C’est intense pour les joueurs, mais c’est un format qui leur plaît et qui plaît aux fans. »

