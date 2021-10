Demi‐finaliste à Indian Wells, Taylor Fritz réalise une belle saison et il progresse comme l’ex­plique son coach. Selon David, le plus dur reste encore à faire mais il sent que son « poulain » est entrain de devenir un autre joueur : « Taylor a une capa­cité à traiter beau­coup d’in­for­ma­tions, même beau­coup plus que d’autres joueurs. Parfois, peut‐être, il réflé­chit trop à la stra­tégie et cela peut le mettre en diffi­culté car il a tendance à ne pas enfoncer le clou. Quelques fois faire simple peut aussi fonc­tionner, il faut savoir s’en contenter » a explique l’en­trai­neur de l’Américain.

« C’est l’un des meilleurs compé­ti­teurs que j’ai vu, son jeu évolue et s’amé­liore constam­ment. Maintenant, il doit aller cher­cher le Top 20 (NDLR : Taylor est 30ème) et aussi parvenir à réaliser des bonnes perfor­mances dans les tour­nois du Grand Chelem »