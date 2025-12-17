L’ancien champion argentin qui s’exprime rarement a donné son avis sur le fameux débat du GOAT. Son analyse est plutôt fine.
« Je pense qu’il y a un consensus, mais aussi des goûts différents. Sans aucun doute, Nole est le meilleur. Résultats, statistiques, tout est dit. On peut préférer Roger et Rafa, certes un peu moins bien classés, mais qui ont eu une dimension symbolique bien plus forte pour le public. Pour moi, Djokovic est le meilleur, sans conteste. On peut l’apprécier plus ou moins, mais pour moi, il n’y a pas photo. De plus, Nole a aidé Roger et Rafa à progresser et à se fixer des objectifs. Tous trois se sont mutuellement stimulés.»
Publié le mercredi 17 décembre 2025 à 10:54