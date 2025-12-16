L’ancien numéro 3 mondial, David Nalbandian, a expliqué sa stratégie en Grand Chelem qui consistait à fatiguer son adversaire en début de match.
“En los Grand Slams, el primer set lo jugaba a cansar al rival : si lo ganaba o lo perdía no me importaba, pero yo sabía que él iba a correr muchos más kilómetros que yo. Aflojaba y no hacía winners para que el rival se desgaste más”.@nalbandiandavid en @ClankJPV. Un distinto. pic.twitter.com/9fGCdKwugM— Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) December 16, 2025
« Dans les tournois du Grand Chelem, je jouais le premier set pour fatiguer mon adversaire : que je le gagne ou que je le perde m’était égal, mais je savais qu’il allait courir beaucoup plus de kilomètres que moi. Je levais le pied et ne faisais pas de coups gagnants pour que mon adversaire s’épuise davantage », a raconté l’Argentin, ancien finaliste à Wimbledon mais aussi demi‐finaliste à l’Open d’Australie, Roland‐Garros et l’US Open.
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 10:54