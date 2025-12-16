L’ancien numéro 3 mondial, David Nalbandian, a expliqué sa stra­tégie en Grand Chelem qui consis­tait à fati­guer son adver­saire en début de match.

“En los Grand Slams, el primer set lo jugaba a cansar al rival : si lo ganaba o lo perdía no me impor­taba, pero yo sabía que él iba a correr muchos más kiló­me­tros que yo. Aflojaba y no hacía winners para que el rival se desgaste más”.@nalbandiandavid en @ClankJPV. Un distinto. pic.twitter.com/9fGCdKwugM — Gonzalo Ferreyra (@gonzaloferreyr) December 16, 2025

« Dans les tour­nois du Grand Chelem, je jouais le premier set pour fati­guer mon adver­saire : que je le gagne ou que je le perde m’était égal, mais je savais qu’il allait courir beau­coup plus de kilo­mètres que moi. Je levais le pied et ne faisais pas de coups gagnants pour que mon adver­saire s’épuise davan­tage », a raconté l’Argentin, ancien fina­liste à Wimbledon mais aussi demi‐finaliste à l’Open d’Australie, Roland‐Garros et l’US Open.