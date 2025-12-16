AccueilATPDavid Nalbandian : "En Grand Chelem, ça m'était égal de gagner ou...
David Nalbandian : « En Grand Chelem, ça m’était égal de gagner ou de perdre le premier set, je le jouais pour fati­guer mon adver­saire. Je savais qu’il allait courir beau­coup plus de kilo­mètres que moi »

L’ancien numéro 3 mondial, David Nalbandian, a expliqué sa stra­tégie en Grand Chelem qui consis­tait à fati­guer son adver­saire en début de match. 

« Dans les tour­nois du Grand Chelem, je jouais le premier set pour fati­guer mon adver­saire : que je le gagne ou que je le perde m’était égal, mais je savais qu’il allait courir beau­coup plus de kilo­mètres que moi. Je levais le pied et ne faisais pas de coups gagnants pour que mon adver­saire s’épuise davan­tage », a raconté l’Argentin, ancien fina­liste à Wimbledon mais aussi demi‐finaliste à l’Open d’Australie, Roland‐Garros et l’US Open. 

