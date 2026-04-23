S’exprimant sur ESPN, l’Argentin n’a pas de doute concernant le potentiel de Sinner et Alcaraz pour mener une grande carrière et pourquoi pas présenter un palmarès aussi convaincant que ceux de Federer, Nadal, et Djokovic.
Cependant, il insiste sur un point, la constance et la capacité à durer.
« Jannik et Carlos doivent continuer comme ça pendant 10 ou 15 ans, ni plus ni moins. Le potentiel, aujourd’hui, ils l’ont, c’est indéniable. La question ensuite, c’est de le maintenir dans le temps, les motivations, les blessures, les nouvelles générations. Aujourd’hui, ils sont au‐dessus du reste, mais si dans trois ou quatre ans apparaît un autre comme eux, ils commenceront déjà à se partager les titres et il faudra savoir maintenir le rythme. On raisonne sur ce qu’il s’est passé dernièrement mais j’insiste sur le fait quil fait bien prendre conscience que les records réalisés par les trois monstres sont démesurés. »
Publié le jeudi 23 avril 2026 à 10:11