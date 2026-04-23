S’exprimant sur ESPN, l’Argentin n’a pas de doute concer­nant le poten­tiel de Sinner et Alcaraz pour mener une grande carrière et pour­quoi pas présenter un palmarès aussi convain­cant que ceux de Federer, Nadal, et Djokovic.

Cependant, il insiste sur un point, la constance et la capa­cité à durer.

« Jannik et Carlos doivent conti­nuer comme ça pendant 10 ou 15 ans, ni plus ni moins. Le poten­tiel, aujourd’hui, ils l’ont, c’est indé­niable. La ques­tion ensuite, c’est de le main­tenir dans le temps, les moti­va­tions, les bles­sures, les nouvelles géné­ra­tions. Aujourd’hui, ils sont au‐dessus du reste, mais si dans trois ou quatre ans appa­raît un autre comme eux, ils commen­ce­ront déjà à se partager les titres et il faudra savoir main­tenir le rythme. On raisonne sur ce qu’il s’est passé derniè­re­ment mais j’in­siste sur le fait quil fait bien prendre conscience que les records réalisés par les trois monstres sont démesurés. »