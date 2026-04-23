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David Nalbandian : « Evidemment que Sinner et Alcaraz peuvent aller cher­cher le Big 3 mais… »

Par
Laurent Trupiano
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S’exprimant sur ESPN, l’Argentin n’a pas de doute concer­nant le poten­tiel de Sinner et Alcaraz pour mener une grande carrière et pour­quoi pas présenter un palmarès aussi convain­cant que ceux de Federer, Nadal, et Djokovic. 

Cependant, il insiste sur un point, la constance et la capa­cité à durer.

« Jannik et Carlos doivent conti­nuer comme ça pendant 10 ou 15 ans, ni plus ni moins. Le poten­tiel, aujourd’hui, ils l’ont, c’est indé­niable. La ques­tion ensuite, c’est de le main­tenir dans le temps, les moti­va­tions, les bles­sures, les nouvelles géné­ra­tions. Aujourd’hui, ils sont au‐dessus du reste, mais si dans trois ou quatre ans appa­raît un autre comme eux, ils commen­ce­ront déjà à se partager les titres et il faudra savoir main­tenir le rythme. On raisonne sur ce qu’il s’est passé derniè­re­ment mais j’in­siste sur le fait quil fait bien prendre conscience que les records réalisés par les trois monstres sont démesurés. »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 10:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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