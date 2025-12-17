AccueilATPDavid Nalbandian sur le fameux débat du GOAT entre Federer, Nadal et...
David Nalbandian sur le fameux débat du GOAT entre Federer, Nadal et Djokovic : « C’est lui le meilleur, sans conteste. On peut l’ap­pré­cier plus ou moins, mais pour moi, il n’y a pas photo »

L’ancien cham­pion argentin qui s’ex­prime rare­ment a donné son avis sur le fameux débat du GOAT. Son analyse est plutôt fine.

« Je pense qu’il y a un consensus, mais aussi des goûts diffé­rents. Sans aucun doute, Nole est le meilleur. Résultats, statis­tiques, tout est dit. On peut préférer Roger et Rafa, certes un peu moins bien classés, mais qui ont eu une dimen­sion symbo­lique bien plus forte pour le public. Pour moi, Djokovic est le meilleur, sans conteste. On peut l’ap­pré­cier plus ou moins, mais pour moi, il n’y a pas photo. De plus, Nole a aidé Roger et Rafa à progresser et à se fixer des objec­tifs. Tous trois se sont mutuel­le­ment stimulés.»

