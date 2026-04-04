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David Nalbandian sur le joueur capable de s’im­poser derrière Alcaraz et Sinner : « Il a le poten­tiel pour riva­liser avec les meilleurs d’ici quelques années »

Par
Thomas S
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Ancien 3e joueur mondial et désor­mais coach de Grigor Dimitrov, David Nalbandian s’est récem­ment exprimé au sujet de la perte de vitesse du tennis sud‐américain. 

Mais l’es­poir réside peut‐être dans les mains de Joao Fonseca (19 ans, 40e mondial), qui aurait le poten­tiel pour riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde. 

« À vrai dire, je l’ai vu jouer un peu à la télé­vi­sion. Je pense que c’est un excellent joueur, qu’il est encore très jeune, qu’il a beau­coup de poten­tiel et j’es­père qu’il pourra accom­plir de grandes choses. Pas seule­ment pour lui, mais aussi pour le tennis brési­lien, le tennis sud‐américain, car cela fait long­temps que nous n’avons pas eu de figure de proue sur le circuit. Je pense qu’il a le poten­tiel pour riva­liser avec les meilleurs d’ici quelques années. »

Publié le samedi 4 avril 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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