Ancien 3e joueur mondial et désor­mais coach de Grigor Dimitrov, David Nalbandian s’est récem­ment exprimé au sujet de la perte de vitesse du tennis sud‐américain.

Mais l’es­poir réside peut‐être dans les mains de Joao Fonseca (19 ans, 40e mondial), qui aurait le poten­tiel pour riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde.

David Nalbandian habló sobre Joao Fonseca :



🗣 ​« La verdad que lo vi jugar un poco por tele­vi­sión. Creo que es un gran jugador, que es muy joven todavía, que tiene mucho poten­cial y ojalá que pueda lograr muchí­simas cosas… »



🗣 « No solo por él, sino por el tenis brasi­leño, el… pic.twitter.com/kQvewqTtpc — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 2, 2026

« À vrai dire, je l’ai vu jouer un peu à la télé­vi­sion. Je pense que c’est un excellent joueur, qu’il est encore très jeune, qu’il a beau­coup de poten­tiel et j’es­père qu’il pourra accom­plir de grandes choses. Pas seule­ment pour lui, mais aussi pour le tennis brési­lien, le tennis sud‐américain, car cela fait long­temps que nous n’avons pas eu de figure de proue sur le circuit. Je pense qu’il a le poten­tiel pour riva­liser avec les meilleurs d’ici quelques années. »