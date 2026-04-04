Ancien 3e joueur mondial et désormais coach de Grigor Dimitrov, David Nalbandian s’est récemment exprimé au sujet de la perte de vitesse du tennis sud‐américain.
Mais l’espoir réside peut‐être dans les mains de Joao Fonseca (19 ans, 40e mondial), qui aurait le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde.
David Nalbandian habló sobre Joao Fonseca :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 2, 2026
🗣 « La verdad que lo vi jugar un poco por televisión. Creo que es un gran jugador, que es muy joven todavía, que tiene mucho potencial y ojalá que pueda lograr muchísimas cosas… »
🗣 « No solo por él, sino por el tenis brasileño, el… pic.twitter.com/kQvewqTtpc
« À vrai dire, je l’ai vu jouer un peu à la télévision. Je pense que c’est un excellent joueur, qu’il est encore très jeune, qu’il a beaucoup de potentiel et j’espère qu’il pourra accomplir de grandes choses. Pas seulement pour lui, mais aussi pour le tennis brésilien, le tennis sud‐américain, car cela fait longtemps que nous n’avons pas eu de figure de proue sur le circuit. Je pense qu’il a le potentiel pour rivaliser avec les meilleurs d’ici quelques années. »
Publié le samedi 4 avril 2026 à 12:12