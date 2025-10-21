AccueilATPDavidovich Fokina, absent de la sélection espagnole : "Avec tout le respect...
Davidovich Fokina, absent de la sélec­tion espa­gnole : « Avec tout le respect que je dois à mes coéqui­piers, étant 18e mondial et numéro 2 en Espagne, je pense que je méri­tais d’être parmi les quatre meilleurs joueurs de mon pays »

Grand absent de la sélec­tion espa­gnole pour les phases finales de la Coupe Davis (du 18 au 23 novembre), Alejandro Davidovich Fokina a visi­ble­ment du mal à comprendre le choix de son capi­taine, David Ferrer, qui a préféré appeler Jaume Munar aux côtés de Carlos Alcaraz, Pedro Martinez et Marcel Granollers étant les spécia­listes du double. 

Alors qu’il réalise la meilleure saison de sa carrière et qu’il est de loin le meilleur joueur de son pays derrière Alcaraz, l’ac­tuel 18e joueur mondial a fait part de son incom­pré­hen­sion lors d’une inter­view accordée à Marca.

« Étant 18e mondial et numéro 2 espa­gnol, je pense que je méri­tais d’être parmi les quatre meilleurs joueurs de mon pays, avec tout le respect que je dois à mes coéqui­piers qui, comme je l’ai dit, sont égale­ment d’ex­cel­lents joueurs. Maintenant, mon objectif est de me concen­trer sur le reste de la saison et de me préparer pour atteindre le plus haut niveau l’année prochaine. »

Publié le mardi 21 octobre 2025 à 15:45

