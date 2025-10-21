Grand absent de la sélection espagnole pour les phases finales de la Coupe Davis (du 18 au 23 novembre), Alejandro Davidovich Fokina a visiblement du mal à comprendre le choix de son capitaine, David Ferrer, qui a préféré appeler Jaume Munar aux côtés de Carlos Alcaraz, Pedro Martinez et Marcel Granollers étant les spécialistes du double.
Alors qu’il réalise la meilleure saison de sa carrière et qu’il est de loin le meilleur joueur de son pays derrière Alcaraz, l’actuel 18e joueur mondial a fait part de son incompréhension lors d’une interview accordée à Marca.
« Étant 18e mondial et numéro 2 espagnol, je pense que je méritais d’être parmi les quatre meilleurs joueurs de mon pays, avec tout le respect que je dois à mes coéquipiers qui, comme je l’ai dit, sont également d’excellents joueurs. Maintenant, mon objectif est de me concentrer sur le reste de la saison et de me préparer pour atteindre le plus haut niveau l’année prochaine. »
