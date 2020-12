Interrogé par nos confrères du quotidien AS, le joueur espagnol Davidovich Fokina a fait le bilan de sa saison et évoqué aussi le travail qu’il fait dans le domaine du mental puisqu’il est suivi par un psychologue : « Je suis aidé par un psychologue depuis huit ans. Je l’écoute et j’avoue que son influence est grandissante. Par le passé, mon esprit n’était toujours pas à la « bonne » place j’ai envie de dire. Maintenant, j’ai compris que travailler son mental était fondamental car cela évite de nombreuses frustrations et combats internes que vous ne devriez pas avoir. Après je dirais aussi que chacun doit mener son propre chemin sur ce sujet. Nous avons tous un passé différent. Il reste que le mental au tennis est d’une très grande importance, il y aussi le talent, le physique. En Espagne, nous avons un joueur, qui est une bête mentale. C’est Rafael Nadal. Vous pouvez apprendre beaucoup de lui en regardant comment il gère les matchs »