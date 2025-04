Lors d’une prise de parole dans le cadre du tournoi de Madrid, le joueur Espagnol qui est d’un naturel stressé a expliqué comment il essayait de gérer la situa­tion concer­nant les nombreux contrôles anti‐dopage qu’il devait subir.

« En fin de compte, nous devons faire très atten­tion à qui nous touchons. Par exemple, si vous avez une crème qui donne un résultat positif, comment puis‐je prouver que je ne la prenais pas ou n’uti­li­sais pas cette crème. Et puis à la fin, quel­qu’un qui veut se doper, les résul­tats sorti­ront, et ceux d’entre nous qui ne se dopent pas, et bien ce n’est pas notre faute si certaines vita­mines n’aug­mentent pas nos perfor­mances ou quelque chose comme ça »